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Giriş Tarihi: 31.3.2022

14 bin 993 vaka, 53 vefat

ANKARA
14 bin 993 vaka, 53 vefat
Türkiye'de dün 277 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 993 kişinin testi pozitif çıktı. 53 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 18 bin 856 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.34, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.09 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 146 milyon 940 bin 492 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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14 bin 993 vaka, 53 vefat
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