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Giriş Tarihi: 12.11.2023 11:01 Son Güncelleme: 12.11.2023 11:10

14 bin kilometreden gelip 200 bin lira çaldılar

İstanbul Ümraniye’de bankaya para yatırmak için giden E.E. aracını park etmek isterken tekerini kaldırıma vurdu. Hasar alan aracının ön tekerleğine bakmak için indiğinde yanına gelip yardımcı olmaya çalışan kişi bir anlık dalgınlığından faydalanıp araç içindeki 200 bin lira dolu poşeti alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri ertesi gün kimlikleri tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şilili oldukları öğrenilen iki hırsız işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
14 bin kilometreden gelip 200 bin lira çaldılar

Ümraniye'de 7 Kasım günü sabah saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. E.E. yanına aldığı 200 bin lirayı banka şubesine yatırmak üzere yola çıktı. Banka yakınlarında aracını park etmeye çalışırken ön tekerleğini kaldırıma çarptı. Bu sırada yanına gelen ve tanımadığı bir kişide ona yardım etmeye çalıştı. Aracı park etmesi için yönlendirmeler dahi yaptı. E.E. park edip aracın lastiğine bakmaya indiği sırada az önce kendisine yardım eden şahıs arabanın içindeki 200 bin lira dolu poşeti alıp kaçtı.

14 BİN KİLOMETRE UZAKTAN GELEN SOYGUN

Soyulduğunu anlayan E.E. hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Ekiplerince yapılan kamera incelemelerinde şüphelinin kimliği kısa sürede belli oldu. Olayı gerçekleştiren ve ona gözcülük yapan arkadaşının ülkemize 14 bin kilometre uzaktan Şili'den geldiklerini tespit etti. Polis hırsız Fabian O.P.G. ve onun arkadaşı Patricio E.R.V.'yi Fatih'te gözaltına aldı. Olaydan bir gün sonra yakalanan şüphelilerin üzerinden 9 bin lira ve 855 dolar ele geçirildi. Şüpheliler Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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14 bin kilometreden gelip 200 bin lira çaldılar
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