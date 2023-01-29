14 bin kişiyi dolandıran Richie Rich yakalandı

Konya Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir banka adıyla vatandaşların cep telefonlarına, "Hesabınıza para geldi" mesajı gönderip, altındaki linki tıklayanların bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltan şebekenin peşine düştü. 6 ay süren teknik ve fiziki takipte, çetenin 23 bin kişinin bilgilerini ele geçirdiği ve 14 bin 200 kişinin hesabını boşalttığı öğrenildi. Paralarla, kripto para alındığı, ardından çete liderinin hesabına geçirildiği belirlendi. 2019'dan bu yana yaklaşık 60 milyon liralık vurgun yapan çete liderinin Türkiye'nin en iyi 10 hacker'ından biri olarak gösterilen Afyonkarahisar'da yaşayan Richie Rich lakaplı Ramazan Ç. (22) olduğu tespit edildi.23 Ocak'ta Konya, Afyonkarahisar, Aydın, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda, Ramazan Ç. ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Ramazan Ç.'nin paraları aklamak için kurduğu elektronik şirketinde HYDRA isimli yazılım paneli aktif olduğu sırada suçüstü yakalandığı öğrenildi. Çetenin, "Bu sen misin?", "TOKİ" veya banka isimleri gibi başlıklar altında da linkler gönderdiği, "papçi" isimli oyunu oynayanlara karakter satın alması için link gönderip 156 TL borçlandırdığı tespit edildi.13 yaşından beri yazılımla uğraşan ve 17 yaşından itibaren de hacker'lık yapan Ramazan Ç.'nin 3 mermer ocağının bulunduğu, yıllardır ailesi ile iletişim kurmadığı, lüks evlerde oturup milyonluk arabalara bindiği, elemanlarıyla kod isimlerle iletişim kurduğu, hesaplardan çektiği paraların dekontlarını arşivlediği belirlendi. Aralarında çete lideri Ramazan Ç.'nin de olduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.