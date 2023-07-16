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Giriş Tarihi: 16.7.2023

14 dönüm fındıklık 3 kişiye mezar oldu

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
14 dönüm fındıklık 3 kişiye mezar oldu
Samsun'un Terme ilçesine bağlı Akçaykaracalı Mahallesi'nde 6'sı kız 7 kardeşli aileye vefat eden annelerinden 14 dönüm fındıklık arazi kaldı. Kız kardeşler önceki gün anneleri vefat ettikten sonra fındıklık alanı paylaşmak istedi. Buna itiraz eden Cavit Aşkın (70) kız kardeşlerine, borcu olduğunu, 1 yıl daha araziden çıkan fındık ürününü almak istediğini sonrasında paylaşmak istediğini söyledi. Kız kardeşler bu teklifi kabul etmeyince aralarında kavga çıktı. Kavga sonrası iddiaya göre kız kardeşlerden Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal (47), arazide ölçüm yaptırmak için kadastro görevlisi Mert Işık'ı çağırdı. Cavit Aşkın'ın düzenlediği saldırıda iki kız kardeşle birlikte araziyi ölçmeye gelen Işık da hayatını kaybetti. Olayda Ayşe Ergen'in oğlu Murat Ergen ise yaralandı.



Cinayet sonrası olay yerinden kaçan Cavit Aşkın telefon takibiyle jandarma tarafından Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalandı. Aşkın jandarmadaki ifadesinde "Arazide kendilerini uyardım ama dinlemediler. Tüfekle vurmak için ateş açtım. Murat Ergen otomobile koşarken silah alacağını düşünerek ayaklarına ateş açtım. Mert Işık'a birinin yakını sandığım için ateş açtım. Kadastro elemanı olduğunu bilseydim ona ateş açmazdım" dedi. Cavit Aşkın'ın uyuşturucu suçundan cezaevine girdiği ve geçen yıl çıktığı öğrenildi.

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14 dönüm fındıklık 3 kişiye mezar oldu
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