14 ilde FETÖ operasyonu! 67 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ'da operasyonlar gerçekleşti.FETÖ örgütün "Güncel Yapılanması", sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları belirlendi. Dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adı geçen, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.Operasyonlarda; para ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve başlamasından günümüze kadar FETÖ'ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlenirken 6 bin 45 şüpheli gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.