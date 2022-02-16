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Giriş Tarihi: 17.2.2022

14 kadınla aynı anda evlenip dolandırdı

14 kadınla aynı anda evlenip dolandırdı
Hindistan'da bir adam, aynı anda 14 kadınla evlenip paralarıyla kaçmasının ardından tutuklandı. Hindistan, çok eşliliğe karşı katı kurallarıyla biliniyor. Odisha eyaletinde 64 yaşındaki Bibhu Prakash Swain, 2002'den 2020 yılına kadar ülkenin 7 farklı eyaletinden 14 kadınla evlendiğinin ortaya çıkması sonrasında tutuklandı. Hindistan'da yerel basının yazdıklarına göre 14 kadının bu durumdan haberi yoktu. Öte yandan polis, 2021'de Swain hakkında 14. eşi tarafından bir şikayet geldiğini duyurdu. Swain ile 2018'de Delhi'de evlenen ve öğretmenlik yaptığı belirtilen kadının, şikâyeti adamın diğer evliliklerini öğrendikten sonra yaptığı belirtildi. Polis, zanlının kurbanlarına kendisini avukat veya doktor olarak tanıttığını ekledi.

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14 kadınla aynı anda evlenip dolandırdı
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