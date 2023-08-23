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Giriş Tarihi: 23.8.2023 14:57 Son Güncelleme: 23.8.2023 15:43

14 katlı 2 blok 360 kilogram patlayıcı ile yıkıldı

Malatya’da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı madde kullanılarak yıkılmasına devam edildi. Aynı anda 2 blok 160 kilo patlayıcı ile patlatılırken, site sakinleri bu anları gözü yaşlı izledi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
14 katlı 2 blok 360 kilogram patlayıcı ile yıkıldı

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde binlerce binanın ağır hasarlı olduğu Malatya'da yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Bu çerçevede 2017'de yapılan ancak asrın felaketinde ağır hasar alan 2 bloktan oluşan 14 katlı bina da bugün 360 kilogram patlayıcı, 5 bin 500 kapsül kullanılarak kısa sürede kontrollü şekilde yıkıldı.

Vali Ersin Yazıcı'nın katıldığı patlatma öncesi güvenlik görevlileri çevre güvenliği alırken, evlerin yanında bulunan konteyner kentteki vatandaşlar da güvenlik gerekçesi ile kısa süreliğine bölgeden tahliye edildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından geri sayım yapılarak Vali Ersin Yazıcı tarafından butona basıldı ve 2 blok saniyeler içinde yıkıldı. Yoğun toz bulutunun çıktığı patlatmayı canlı canlı izleyen site sakinleri ise gözyaşları ile evlerinin yıkımını izledi.

Vali Ersin Yazıcı, kentte çok sayıda yıkılacak bina olduğunu belirterek, farklı yöntemlerle yıkımların sürdüğünü söyledi. Önümüzdeki günlerde patlayıcı ile yapılan yıkımların artacağını da ifade eden Yazıcı, "Malatya'da 46 bine yakın yıkılacak orta ve ağır hasarlı binalar var. Hızlıca yıkmaya gayret ediyoruz, bu kötü görüntüden biran önce vatandaşlarımızı kurtarmamız lazım. Camlar, çerçeveler sökülmüş vatandaşa korku veren bu binaların biran önce yıkılması gerekiyor seri bir şekilde. Biryanda da kalıcı konutlar hızla tamamlanıp insanlarımız evlerine taşınacak. İnşallah kısa sürede toparlanacağız, hep birlikte bunun gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

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14 katlı 2 blok 360 kilogram patlayıcı ile yıkıldı
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