14 katlı binada can pazarı

Kayseri'de, 14 katlı binanın 13'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1.5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 25 kişi itfaiye aracının sepetiyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlardan 4'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırılırken, diğerlerine ise olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangında mahsur kalan evcil hayvanların da itfaiye tarafından çıkarıldığı belirtildi. Öte yandan yangının binadaki elektrik panosundan çıktığı iddia edildi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye binanın içinde inceleme yaptı. İncelemede panoda yanan kablolar kameraya yansıdı. Diğer yandan bir vatandaşın kedisiyle birlikte merdivenlerden indiği de görüldü.