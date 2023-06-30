14 kilo uyuşturucuyla yakalanmışlardı: Tamamı tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; firari uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 26 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; üç farklı türde toplamda 14 kilogram uyuşturucu madde, üç bin 202 uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemekte kullanılan çok sayıda şeffaf poşet ve bir vakumlama makinesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcılarının tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.