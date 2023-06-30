Haberler Yaşam Haberleri 14 kilo uyuşturucuyla yakalanmışlardı: Tamamı tutuklandı
Giriş Tarihi: 30.6.2023 19:56 Son Güncelleme: 30.6.2023 20:04

14 kilo uyuşturucuyla yakalanmışlardı: Tamamı tutuklandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 26 uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
14 kilo uyuşturucuyla yakalanmışlardı: Tamamı tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; firari uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 26 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; üç farklı türde toplamda 14 kilogram uyuşturucu madde, üç bin 202 uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemekte kullanılan çok sayıda şeffaf poşet ve bir vakumlama makinesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcılarının tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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14 kilo uyuşturucuyla yakalanmışlardı: Tamamı tutuklandı
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