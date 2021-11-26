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Giriş Tarihi: 27.11.2021

14 km’lik güzergâh ve 500 saatlik görüntü incelenip yakalandılar

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
14 km’lik güzergâh ve 500 saatlik görüntü incelenip yakalandılar
Diyarbakır'da, 6 ay önce öldürülen M.P.'nin failleri 500 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı. Emniyet güçleri, Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz haziranda öldürülen M.P. cinayetine ilişkin çalışmalarını tamamladı. 2 kilometrekarelik alan ile 14 kilometre güzergâh boyunca 500 saatlik kamera görüntüleri incelenip olay aydınlatıldı. Faillerin, A.K. ve M.K. isimli kardeşler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.K., ifadesinde M.P.'nin daha önce kendisini silahla bacağından yaraladığını söyledi. Yaşanan olay nedeniyle aralarında kan davası olduğunu belirten A.K., M.P.'yi öldürdüğünü ifade etti. A.K. ve M.K. tutuklandı.

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14 km’lik güzergâh ve 500 saatlik görüntü incelenip yakalandılar
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