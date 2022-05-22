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Giriş Tarihi: 22.5.2022 14:21 Son Güncelleme: 22.5.2022 14:23

14 kumarbaz kahvehane ve dernek lokalinde suçüstü yakalandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
14 kumarbaz kahvehane ve dernek lokalinde suçüstü yakalandı

Uşak polisi 2 kahvehaneye ve 1 derneğe yaptığı operasyonla 14 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. 14 kumarbaza 25 bin TL para cezası kesildi.

Uşak İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan iki kahvehane ve bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonla kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 14 kişiye 25 bin 466 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan kumardan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 700 TL ye de el konuldu. İşletme sahipler hakkında da adli işlem başlatıldı.

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14 kumarbaz kahvehane ve dernek lokalinde suçüstü yakalandı
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