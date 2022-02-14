Haberler Yaşam Haberleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gülün dikeni de fiyatı da el yaktı: 1 gül 50 TL'den satıldı
Giriş Tarihi: 14.2.2022 19:07 Son Güncelleme: 14.2.2022 19:13

14 Şubat Sevgililer Günü'nde gülün dikeni de fiyatı da el yaktı: 1 gül 50 TL'den satıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
14 Şubat Sevgililer Günü’nde gülün dikeni de fiyatı da el yaktı: 1 gül 50 TL’den satıldı

Tüm dünyada sevgililer günü olarak kutlanan 14 Şubat’ta hediye satanlarla birlikte çiçek ve gül satıcıları da büyük rağbet gördü. Çiçekçiler tanesi 50 liradan gül satışı yaptılar.

Dünyada kutlanan sevgililer günü nedeniyle hem hediye alışverişinde hem de çiçekçilerde büyük canlılık yaşandı. Kimileri için "sevginin günü" olarak kabul edilen 14 Şubat hediye sektörünü canlandırdı. "Tüketim çılgınlığı" olarak nitelendirilen 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle alışveriş merkezleri ve sokaktaki yoldaki gül ve çiçek satıcıları büyük alışveriş canlılığı yaşadılar.

Alışverişe yönelimin büyük artış gösterdiği bu özel gün, hediyenin çeşidine göre cep yaktı. Aşkın sembolü kırmızı gül, 14 Şubat'ın olmazsa olmaz hediyelerinin başında geldi. Tek kırmızı gül "seni seviyorum" anlamını taşırken, 3 adet kırmızı gül "seni çok seviyorum", 13 adet gül "gizli aşk", 33 adet gül "derin aşk ile seviyorum", 50 adet gül "koşulsuz aşk", 101 adet gül "sadece sen", 108 adet gül "benimle evlenir misin", 111 adet gül "sonsuz aşk" anlamına gelirken tanesinin 50 TL'den satılması bir servet harcamasına dönüştü.

Bu yıl, bir kırmızı gülün fiyatı 50 liradan başlarken Özel ambalajlı buket gülün fiyatı, tercih edilen gül sayısına göre değişti. Kişiye özel hazırlanmış, kupalar, çikolatalar, takılar, tekstil ürünleri, puzzle ile fotoğraf albümü hediye arayışı içinde olanlar için kurtarıcı olabiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Son dakika haberi: EPDK'dan elektrik ücretleriyle ilgili açıklama
Bursa’da yaşanan polis cinnetinde şoke eden detaylar
Son dakika | SABAH, ihanetin merkezini buldu! Kiralık evde devlete kumpas!
Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çöktü
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
Son dakika | Gazeteci döven Muharrem Sarıkaya geri döndü! Habertürk'e tepki!
Son dakika haberi: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar: Tahliyeler başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
14 Şubat Sevgililer Günü'nde gülün dikeni de fiyatı da el yaktı: 1 gül 50 TL'den satıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA