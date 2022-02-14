14 Şubat Sevgililer Günü’nde gülün dikeni de fiyatı da el yaktı: 1 gül 50 TL’den satıldı

Dünyada kutlanan sevgililer günü nedeniyle hem hediye alışverişinde hem de çiçekçilerde büyük canlılık yaşandı. Kimileri için "sevginin günü" olarak kabul edilen 14 Şubat hediye sektörünü canlandırdı. "Tüketim çılgınlığı" olarak nitelendirilen 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle alışveriş merkezleri ve sokaktaki yoldaki gül ve çiçek satıcıları büyük alışveriş canlılığı yaşadılar.

Alışverişe yönelimin büyük artış gösterdiği bu özel gün, hediyenin çeşidine göre cep yaktı. Aşkın sembolü kırmızı gül, 14 Şubat'ın olmazsa olmaz hediyelerinin başında geldi. Tek kırmızı gül "seni seviyorum" anlamını taşırken, 3 adet kırmızı gül "seni çok seviyorum", 13 adet gül "gizli aşk", 33 adet gül "derin aşk ile seviyorum", 50 adet gül "koşulsuz aşk", 101 adet gül "sadece sen", 108 adet gül "benimle evlenir misin", 111 adet gül "sonsuz aşk" anlamına gelirken tanesinin 50 TL'den satılması bir servet harcamasına dönüştü.

Bu yıl, bir kırmızı gülün fiyatı 50 liradan başlarken Özel ambalajlı buket gülün fiyatı, tercih edilen gül sayısına göre değişti. Kişiye özel hazırlanmış, kupalar, çikolatalar, takılar, tekstil ürünleri, puzzle ile fotoğraf albümü hediye arayışı içinde olanlar için kurtarıcı olabiliyor.