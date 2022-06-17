1,4 ton kaçak tütünle yakalandı, 16 yıla kadar hapsi isteniyor

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 11 Mayıs'ta Ankara Yenimahalle'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kamyonetle kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Söz konusu aracı takibe alan ekipler, 326. Cadde'de kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada boş sebze ve meyve kasaları arasına gizlenmiş beyaz çuvallar içerisinde, üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 1 ton 400 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, kaçak tütün ve araca el konulurken aracı kullanan Fazıl K. gözaltına alındı.

"KAÇAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Fazıl K, savcılıkta verdiği ifadede, daha önce de kolluk kuvvetleri tarafından hakkında işlem yapıldığını, devam eden mahkemeleri olduğunu, el konulan tütünün kendisine, aracın ise arkadaşı M.G'ye ait olduğunu söyledi. Altındağ ilçesinde adını bilmediği bir kişiden tütün aldığını iddia eden Fazıl K, ürünlere ilişkin herhangi bir fatura belgesinin olmadığını, arpaçtaki ürünlerin kaçak olduğunu bilmediğini beyan etti.

"BÖYLE BİR İŞE KALKIŞMAZDIM"

Tarım ve Orman Bakanlığından temin edilen satış belgesinin bulunmadığını belirten Fazıl K, "Tütünü evimde bulunan boş bir odaya koyup daha sonra sipariş üzerine satmayı düşünüyordum. Bu ürünlerin suç konusu eşya olabileceğini de bilmiyordum. Suç olacağını bilseydim böyle bir işe kalkışmazdım" dedi.

Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan M.G, 35 yıldır nakliye işiyle uğraştığını, halden sebze meyve alıp sattığını, kamyonetteki eşyanın kendisine ait olmadığını söyledi. Olay günü saat 11.00 civarında Fazıl K'nin yanına geldiğini bir nakliye işi olduğunu, 40 çuval saman taşıyacağını beyan etmesi üzerine aracı verdiğini anlatan M.G, "Araca ne yüklendiğinden bilgim yoktu. Bana saman yükleyeceğini söyledi. Araçta tütün olduğunu da memur arkadaşlardan öğrendim." ifadelerini kullandı.

16 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, Fazıl K. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan 6 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Soruşturma konusu el konulan eşyanın gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu tespitine yer verilen iddianamede, şunlar yer aldı: "Suça konu tütünlerin, yasa dışı olarak kıyılması ile elde edilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü olduğu ve birim paket ambalajlarının bulunmadığı belirlenmiştir. Ele geçirilen tütünlerin 'Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğleri' çerçevesinde tanımı yapılmış olan, üzerinde TAPDK ve GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) logolarını içeren kamu kurumlarınca uygulanan yasal bandrolleri ihtiva edecek şekilde piyasaya arz edilmesi gerektiği halde kamu kurumlarınca uygulanan yasal bandrol bulunmayan sarmalık kıyılmış tütün mamulleri olduğu anlaşılmaktadır. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin ele geçirilen faturasız kaçak tütünleri ticari amaçla bulundurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği yönünde hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphenin bulunduğu anlaşılmaktadır."