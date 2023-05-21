14 yaşında katil oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 14 yaşındaki U.B. ile 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Emir A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve U.B., Emir A.'yı boğazından bıçakladı. U.B. olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Emir A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emir A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan U.B., polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emir A. dün Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.