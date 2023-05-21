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Giriş Tarihi: 22.5.2023

14 yaşında katil oldu

İLKER TURAK İLKER TURAK
14 yaşında katil oldu
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 14 yaşındaki U.B. ile 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Emir A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve U.B., Emir A.'yı boğazından bıçakladı. U.B. olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Emir A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emir A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan U.B., polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emir A. dün Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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14 yaşında katil oldu
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