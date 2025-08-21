14 yaşındaki Adem scooter kazasında öldü

Konya'nın Meram ilçesinde scooter ile seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan 14 yaşındaki Adem Aslan Yağcı, 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Sürücü kaza sonrası daha önce gözaltına alınıp, serbest kalmıştı. Talihsiz çocuk dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi. İş insanı Halil Aslan Yağcı, oğlunun ölümüyle yasa boğuldu. İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, "Scooter'lar gelişigüzel kullanılmamalı, bunun eğitiminin alınması gerekiyor" dedi.