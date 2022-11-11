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Giriş Tarihi: 11.11.2022 11:28 Son Güncelleme: 11.11.2022 11:30

14 yaşındaki çobanın katili 2,5 yıl sonra yakalandı! İntihar süsü verilmişti

Siirt'in Pervari ilçesi Çemikari yaylasında 2,5 yıl önce öldürülen ve intihar süsü verilen 14 yaşındaki kız çocuğu çoban B.E.’nin katili yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 16 yaşındaki M.G., tutuklanarak cezaevine konuldu.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
14 yaşındaki çobanın katili 2,5 yıl sonra yakalandı! İntihar süsü verilmişti

Yaylada silahla öldürülmüş şekilde bulunan ve intihar ettiği belirtilen B.E. ölümüyle ilgili gerçek ortaya çıktı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) timlerince yapılan çalışma, kapsamlı araştırma ve kriminal incelemeler sonucunda, olayın intihar olmadığı tespit edildi.
B.E. hayvanları otlatmak amacı ile Çemikari yaylasına gittiği sırada M.G tarafından silah ile öldürülerek olaya intihar süsü verildiği ortaya çıkarıldı.
Pervari Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla M.G. önceki gün jandarma timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden M.G., mahkemeyle sevk edildi. M.G., 'kasten öldürme suçundan tutuklanarak', Diyarbakır Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

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14 yaşındaki çobanın katili 2,5 yıl sonra yakalandı! İntihar süsü verilmişti
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