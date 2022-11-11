14 yaşındaki çobanın katili 2,5 yıl sonra yakalandı! İntihar süsü verilmişti

Yaylada silahla öldürülmüş şekilde bulunan ve intihar ettiği belirtilen B.E. ölümüyle ilgili gerçek ortaya çıktı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) timlerince yapılan çalışma, kapsamlı araştırma ve kriminal incelemeler sonucunda, olayın intihar olmadığı tespit edildi.

B.E. hayvanları otlatmak amacı ile Çemikari yaylasına gittiği sırada M.G tarafından silah ile öldürülerek olaya intihar süsü verildiği ortaya çıkarıldı.

Pervari Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla M.G. önceki gün jandarma timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden M.G., mahkemeyle sevk edildi. M.G., 'kasten öldürme suçundan tutuklanarak', Diyarbakır Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.