14 yaşındaki çocuk hırsızlarla yüz yüze geldi

Sarıyer'de 24 Haziran günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Anaokulunda öğretmenlik yapan kadın 14 yaşındaki oğlunu evde bırakıp kapıyı da kilitleyip işe gitti. Bir süre sonra eve hırsızlar geldi. Kapının kilidini göbek patlatma yöntemi ile kırıp içeri girdiler. O sırada çocuk evde uyuyordu. Bütün odaları karıştırdılar. Girdikleri son oda çocuğun odası oldu. Çocuk biranda uyanınca hırsızlarda biri kapıyı üzerine kapatıp onu zorla oda da tuttu. Diğeri de çaldıklarını bir çantaya doldurdu. İki hırsız evden aldıkları binlerce liralık ziynet eşyası ve değerli eşyalarla kayıplara karıştı.