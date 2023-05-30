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Giriş Tarihi: 30.5.2023 20:05

14 yaşındaki çocuk silahla babasını vurdu

Rize'de annesini öldüreceğinden şüphelenen 14 yaşındaki çocuk, silahla babasını kalbinden vurdu. Baba olay yerinde hayatını kaybederken küçük çocuk gözaltına alındı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
14 yaşındaki çocuk silahla babasını vurdu

Olay merkeze bağlı Kaplıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşinin evine alkollü giden A.R.L. isimli Erzincan nüfusuna kayıtlı vatandaş eşi ile tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Belinden çıkardığı silahı masanın üzerine koyduğu sırada oğlu M.A.L. korkuyla silahı alarak babasına bir el ateş etti. Kalbinden vurulduğu öğrenilen A.R.L. olay yerinde hayatını kaybederken, 14 Yaşındaki M.A.L. polis tarafından göz altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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14 yaşındaki çocuk silahla babasını vurdu
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