14 yaşındaki çocuk silahla babasını vurdu

Olay merkeze bağlı Kaplıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşinin evine alkollü giden A.R.L. isimli Erzincan nüfusuna kayıtlı vatandaş eşi ile tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Belinden çıkardığı silahı masanın üzerine koyduğu sırada oğlu M.A.L. korkuyla silahı alarak babasına bir el ateş etti. Kalbinden vurulduğu öğrenilen A.R.L. olay yerinde hayatını kaybederken, 14 Yaşındaki M.A.L. polis tarafından göz altına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.