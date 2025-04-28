14 yaşındaki Elif’in şüpheli ölümü

Mardin'in Derik İlçesine bağlı kırsal Boyaklı Mahallesi'nde yaşayan Kanak Ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp 14 yaşındaki kızları Elif Kanak'ı odada silahla vurulmuş halde bulduklarını öne sürdü. Aile, Elif Kanak'ı hastaneye götürmek için araçla ilçeye doğru hareket ettiklerini de bildirdi.Bunun üzerine Derik'ten yola çıkan sağlık ekipleri, köy yolunda karşılaştıkları araçtan Elif'i ambulansa alarak, ilk müdahalede bulundu. Karnından yaralı olduğu belirlenen Elif Kanak, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. 8'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Elif'in cansız bedeni otopsi için Mardin'e götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma küçük kızın, intihar mı ettiğini yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.