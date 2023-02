14 yaşındaki kickboks sporcusu: Deprem olmasaydı, Türkiye Şampiyonası’na katılacaktım

Deprem felaketinde enkaz altında kalan 14 yaşındaki kickboks sporcusu Burak Sürücü, 100'üncü saatte enkaz altından sağ kurtarılarak Hatay'dan Mersin'e getirildi ve tedavi altına alındı. Sürücü, "Deprem olmasaydı, Türkiye Şampiyonası'na katılacaktım ama maalesef olmadı. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha çok çalışarak Türkiye ve Avrupa Şampiyonaları'nda şampiyonluklar elde etmek istiyorum" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret ettiği esnada tanıştığı kickboks sporcusu Burak'ı, Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesine alacaklarını ve her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7,7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin 100'üncü saatinde, Hatay'da enkaz altından sağ çıkarılan 14 yaşındaki Burak Sürücü, ilk müdahalenin ardından hemen Mersin'e sevk edildi. Genel sağlık durumu iyi olan Burak, Toros Devlet Hastanesi'nde getirilerek tedavi altına alındı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ettiği esnada tanıştığı Burak'a her türlü destek sağlayacaklarının sözünü verdi. Başkan Gültak, Kickboks sporu ile uğraşan ve bu alanda Türkiye ve Dünya Şampiyonu olmayı hedefleyen Burak'ı, Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesine alacakları sözünü verdi. Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Nasır Kandemir ve sporcular da hastanede tedavisi devam eden Burak'ı ziyaret ederek destek ve moral verdi.

"DEPREM OLMASAYDI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NA KATILACAKTIM"

Hatay Ahmet Kural Gençlik ve Spor Kulübü'nde spor yapan 14 yaşındaki Burak Sürücü, depremden önce Kickboks Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığını belirterek, "Hatay'da Ahmet Kural Hocamla birlikte antrenman yapıyordum. Günde 3 antrenman vardı ve ben ikisine katılıyordum. Yaşımdan büyük kişilerle çalışıyordum. Deprem olmasaydı Türkiye Şampiyonası'na katılacaktım ama maalesef olmadı. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha çok çalışarak Türkiye ve Avrupa Şampiyonaları'nda şampiyonluklar elde etmek istiyorum. Buraya gelerek beni ziyaret eden Nasır Hocama, sporcu arkadaşlarıma ve diğer herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kickboks sporcusu Burak'ı Akdeniz Belediye Spor Kulübü'ne alarak her türlü desteği vereceklerini kaydeden Antrenör Nasır Kandemir ise, "Burak'a, spor malzemesi ve salon konusunda her türlü imkânı sağlayacağız. Burak daha 14 yaşında genç bir kardeşimiz. Kickboks'ta Türkiye Şampiyonu olmak istiyor. İnşallah bu hayalini gerçekleştireceğiz. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Akdeniz Belediyesi'de destek olacak. Bundan sonra Burak bizim gözetimimiz altında olacak. Bugün buraya gelerek takım arkadaşlarıyla tanıştırdık. Hayal ettiği şampiyonluğa ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ise, Burak Sürücü'nün enkaz altından sağ çıkarıldığı için çok mutlu olduklarını ve Burak'ın hayallerine kavuşacağına inandıklarını dile getirdiler.