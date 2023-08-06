14 yaşındaki kız kanala düşerek boğuldu

Adana'da Suriye uyruklu tarım işçisi 14 yaşındaki Sozdar Beko, sulama kanalında ayakkabısını yıkamak isterken dengesini kaybederek suya düştü. Kız çocuğu kanalda boğularak can verdi.

AYAKKABISINI YIKARKEN

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tarım işçisi 14 yaşındaki kız çocuğu Sozdar Beko, sabahleyin salatalık tarlasında çalışmaya gitti. Öğle saatlerinde sıcaktan bunalan kız çocuğu tarlanın yakınındaki sulama kanalına giderek elini yüzünü yıkadı. Kız çocuğu daha sonrada ayakkabısını yıkamak isteyince dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

YAKINLARI SUDAN ÇIKARDI

Bu sırada civardaki bir tarım arazisinde çalışan yakınları durumu fark edip suda sürüklenen çocuğu kurtarmak için kanala girdi. Yakınları, çocuğu kanaldan çıkartıp durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.