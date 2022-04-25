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Giriş Tarihi: 25.4.2022 23:03

14 yaşındaki kız komşu kavgasında hayatını yitirdi

AA
14 yaşındaki kız komşu kavgasında hayatını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışmada taraflardan birbirine av tüfeği ile ateş açması sonucu vurulan 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi, babası da yaralandı

Alınan bilgiye göre, kırsal İğde Mahallesi'nde iki aile arasında "halı yıkama" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Sıla M. (14) ile babası Hasan M. (45) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yarlılardan Sıla M, hayatını kaybetti.

Saldırgan M.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.

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14 yaşındaki kız komşu kavgasında hayatını yitirdi
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