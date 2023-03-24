14 yaşındakı kız ölü bulundu

İstanbul Şişli'de dün sabah okula gitmesi için 14 yaşındaki kızı Nikol Odabaşı'nı uyandırmak isteyen annesi odasına girdi. Küçük kızın odada olmadığını gördü. Bunun ardından panik halinde etrafta kızını arayan anne Odabaşı, arka bahçede kızını hareketsiz şekilde yatarken buldu. 6. kattan aşağıya düştüğü tespit edilen Odabaşı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, küçük kızın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Feriköy Ermeni Okulu'nda okuyan Odabaşı'nın "Acı Çeken Bir Kalem" isimli öyküsüyle 3 yıl önce girdiği bir yarışmada birinci olduğu öğrenildi. Odabaşı'nın öyküsünde ağacın işlenerek kalem olma sürecini acıklı bir dille anlattığı öğrenildi. İHA