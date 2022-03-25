14 yaşındaki kızına ‘Atla’ dedi

İstanbul Sultangazi'de aile şiddette korkunç bir olay yaşandı. Olay, 8 Ocak günü Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşegül Ş. (14) ile babası H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda baba H.Ş. Ayşegül'ü dövmeye başladı.

BABADAN KIZINA 'ATLA'

Babasından kaçan kız kendisini üçüncü katta bulunan evlerinin balkonundan aşağı atlayacağını söyledi. Baba da kızına, 'Atla' diyerek kızını ölüme sürükledi. Babasının atla lafından sonra balkona çıkarak atlayan genç kız, önce park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düştü. Ayşegül, ardından arabadan sekerek beton zemine çarptı. Kızının yerdeki halini gören annesi sinir krizi geçirirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.