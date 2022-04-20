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Giriş Tarihi: 20.4.2022 12:05 Son Güncelleme: 20.4.2022 12:10

14 yaşındaki Nazlı, Lafora’ya yenildi!

ABBAS ÇAKAR
14 yaşındaki Nazlı, Lafora’ya yenildi!

Kocaeli Gebze İlçesi Adem Yavuz mahallesinde oturan Fatih ve Sevda Örnek çiftinin 14 yaşında olan kızları Nazlı Örnek, bir süredir tedavi gördüğü Lafora rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kocaeli Gebze İlçesi Adem Yavuz Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde oturan çelik konstrüksiyon ustası Fatih Örnek ile Sevda Örnek çiftinin 2 çocuğundan biri olan 14 yaşındaki Nazlı Örnek, Lafora rahatsızlığı nedeniyle 8 aydır tedavi gördüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi. Farabi İlköğretim Okulu 8. Sınıf öğrencisi olan Nazlı'nın vefat etmesi, sevenlerini yasa boğdu. Nazlı'nın cenazesi Salı günü öğle namazına müteakip Adem Yavuz Camiinden alınarak, Adem Yavuz mezarlığında toprağa verildi.

LAFORA RAHATSIZLIĞI NEDİR?

Lafora hastalığı, genellikle gençlerde ortaya çıkmaya başlayan, olağandışı ve ölümcül bir genetik epilepsi türüdür. Hastalar bu durumu resesif genlerle miras alırlar; bu, semptomları geliştirmek için her bir ebeveynden kusurlu genin bir kopyasına ihtiyaç duymaları anlamına gelir. Hastalar tipik olarak on yıl içinde ölür çünkü bu durum ilerleyicidir ve zamanla daha kötüleşir. Tedaviler, herhangi bir tedavi olmadığı için semptomları yönetmeye ve hastanın kendisini daha rahat hissetmesine odaklanır.

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14 yaşındaki Nazlı, Lafora’ya yenildi!
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