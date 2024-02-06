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Giriş Tarihi: 6.2.2024 04:44

14 yaşındaki otomobil hırsızı kaza yapınca yakayı ele verdi

Çorum'da kontağı üzerindeki otomobili çalan 14 yaşındaki çocuk, şehir merkezinde gezerken park halindeki bir araca çarparak kaza yapınca polis ekipleri tarafından yakalandı

İHA
14 yaşındaki otomobil hırsızı kaza yapınca yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki N.K., anahtarı üzerinde unutulan A.G.'ye (77) ait otomobili Gülabibey Mahallesi Millet 1. Sokak'tan çalarak kaçmaya başladı.

Çalıntı araçla şehir merkezinde gezen N.K., Çöplü Mahallesi Cami Kebir 3. Sokak'ta park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilin çalıntı olduğu belirlendi.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren N.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, aracının çalındığını polisten öğrenen A.D., olay yerine gelerek otomobilini teslim aldı.

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14 yaşındaki otomobil hırsızı kaza yapınca yakayı ele verdi
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