Haberler Yaşam Haberleri 14 yaşındaki Rıfat protez bacağa kavuştu
Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:55 Son Güncelleme: 28.11.2021 16:01

14 yaşındaki Rıfat protez bacağa kavuştu

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
14 yaşındaki Rıfat protez bacağa kavuştu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 7 yıl önce mısır tarlasında biçerdövere sıkışması sonucu sol bacağı kesilen 14 yaşındaki Rıfat Özbek, Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneğinin desteğiyle protez bacağa kavuştu.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, dernek yöneticileri ve sağlık ekipleri, Rıfat'ı evinde ziyaret ederek protez bacağı ulaştırdı. Rıfat, takılan proteziyle ilk adımlarını attı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırseverlerin Rıfat'ın durumuna kayıtsız kalmadığını ve yeni protez bacakla çocuğun bundan sonraki süreçte ailesiyle daha mutlu ve sağlıklı bir hayat sürdüreceğini söyledi.

Rıfat'ı voleybol maçına götüreceğini belirten Çam, evlerinin damlayan çatısının onarılacağını sözlerine ekledi.

Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği Başkanı Sadettin Kandemir ise "Yeni protez sayesinde Rıfat yürüyebiliyor, top oynayabiliyor. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Rıfat Özbek ise "Bu protez ağır değil çok rahat, koşabiliyorum da. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
İzmir'de depremzedelerin yeni ev sevinci
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Alıkonulan iş adamından şoke eden sözler! 'Beni Furkancılar kaçırdı'
Meçhul sevgiliden yürek yakan mektup
Son dakika: Seydikemer'de aile katliamı! Av tüfeği ile dehşet saçtı: 3 ölü
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Türkiye-Yunanistan sınırında büyük hareketlilik! ABD cephaneliğine döndü
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
14 yaşındaki Rıfat protez bacağa kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA