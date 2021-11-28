14 yaşındaki Rıfat protez bacağa kavuştu

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, dernek yöneticileri ve sağlık ekipleri, Rıfat'ı evinde ziyaret ederek protez bacağı ulaştırdı. Rıfat, takılan proteziyle ilk adımlarını attı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırseverlerin Rıfat'ın durumuna kayıtsız kalmadığını ve yeni protez bacakla çocuğun bundan sonraki süreçte ailesiyle daha mutlu ve sağlıklı bir hayat sürdüreceğini söyledi.

Rıfat'ı voleybol maçına götüreceğini belirten Çam, evlerinin damlayan çatısının onarılacağını sözlerine ekledi.

Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği Başkanı Sadettin Kandemir ise "Yeni protez sayesinde Rıfat yürüyebiliyor, top oynayabiliyor. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Rıfat Özbek ise "Bu protez ağır değil çok rahat, koşabiliyorum da. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.