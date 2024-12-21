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Giriş Tarihi: 22.12.2024

14 yaşındaki sürücü hayattan kopardı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
14 yaşındaki sürücü hayattan kopardı
ADANA'da 14 yaşındaki sürücü, kullandığı ciple bir otomobile arkadan çarptı, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil kazada hurdaya dönerken sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Tezkorkmaz (50), kullandığı otomobilile refüjden yola çıktı. Bu sırada aşırı hızlı gelen 14 yaşındaki A.T., kullandığı ciple Tezkorkmaz'ın otomobiline arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Ercan Tezkorkmaz, hurdaya dönen otomobilinin içerisinde sıkıştı. Tezkorkmaz hayatını kaybetti. 14 yaşındaki sürücü A.T. ise gözaltına alındı.

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14 yaşındaki sürücü hayattan kopardı
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