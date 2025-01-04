14 yaşındaki Tuna bisikletiyle istinat duvarından yola düşerek öldü

Ödemiş ilçesi Zafer Mahallesi Ahrandı mevkiinde, olay meydana geldi. Arkadaşlarıyla bisiklet süren 14 yaşındaki Tuna Toplar, yokuş aşağı seyrederken kontrolünü kaybetti. Elektrikli bisikletiyle yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarını aşan Toplar, yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başını beton zemine çarptığı belirlenen Toplar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Toplar'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OKULUN GÜREŞ TAKIMINDAYDI

Ödemiş 50. Yıl Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olan Toplar'ın, okulun güreş takımında yer aldığı ve müsabakalarda madalyalar kazandığı öğrenildi.