14 yaşındaki Yağmur’a kamyonetin çarpması kamerada

Yola düşerek yaralanan Yağmur A., kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yağmur A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Öte yandan sürücü Mahmud B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.