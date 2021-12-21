14 yeni memeli türü keşfedildi

Endonezya’da son 90 yılın en büyük memeli keşfi yapıldı. Bilim insanları kır faresinin 14 yeni endemik türünü tanımladı
Bulletin American Museum of Natural History'de yayınlanan bir makaleye göre, bilim insanları son 90 yılın en büyük memeli keşfini gerçekleştirdi. ABD'deki Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden Jake Esselstyn'ın da yer aldığı ekip, Endonezya'daki Sulawesi adasında yaşayan sivri fareleri 10 yıl boyunca gözlemledi. Ekip, bin 368 örnekten topladığı genetik ve morfolojik verileri analiz etti. Çalışmayla, Crocidura cinsi kır faresinin 14 yeni endemik türü tanımlandı. Araştırmanın ortak yazarı Esselstyn, "Bu heyecan verici bir keşif ama zaman zaman sinir bozucuydu. Genellikle, her seferinde yeni bir tür keşfederiz ve bundan büyük heyecan duyarız. Ancak burada ilk birkaç yıl kaç tür olduğunu çözemedik. Kahrediciydi" diye konuştu. Çalışma ile birlikte, 1931'den beri tek bir makalede en fazla sayıda memelinin keşfi açıklanmış oldu. Tropik bir bölgede yer alan Sulawesi, biyolojik çeşitliliği teşvik eden çeşitli habitat türlerine sahip olmasıyla biliniyor. DIŞ HABERLER