Haberler Yaşam Haberleri 14 yıl sahte kimlikle dünyayı dolaştı! Kuşadası'nda yakalandı
Giriş Tarihi: 3.6.2022 11:07

14 yıl sahte kimlikle dünyayı dolaştı! Kuşadası'nda yakalandı

14 yıl sahte kimlikle dünyayı dolaştı! Kuşadası’nda yakalandı

Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sahte kimliklerle çok sayıda ülke dolaşan şahıs son olarak geldiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İsveç'te 2013 yılında resmi nikahlı eşini öldürmeye teşebbüs eden ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsveç Vstertlje doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan B.N.I'nın (38), sahte kimlikle çeşitli ülkelere gittiğini ve son olarak da Türkiye'ye gelerek Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, şahsı Camikebir Mahallesi Öğe Sokak üzerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden sahte İsveç ehliyeti çıkan B.N.I, gerekli işlemler yapılarak Söke T Tipi Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. Öte yandan şahıs hakkında ibraz ettiği ehliyetin de sahte olmasından dolayı resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

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14 yıl sahte kimlikle dünyayı dolaştı! Kuşadası'nda yakalandı
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