14 yıl sonra çözülen cinayette zanlı 28 yıl hapis cezası aldı

OLAY NEYDİ?

Alınan bilgiye göre Gölcük'te ikamet eden Mahmut Şahin (32), 15 Mayıs 2007 tarihinde bir anda ortalıklardan kayboldu. 20 Kasım 2007 tarihinde ise soyadları aynı olan ancak aralarında herhangi bir akrabalık bulunmayan Nihat Şahin (30) bir anda ortalıklardan kaybolarak sırra kadem bastı. Yapılan tüm araştırmalara rağmen kayıp olan kişilere ulaşılamadı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp şahıslar ile ilgili dosyayı 2020'de tekrar açtı. Ekiplerin yaklaşık olarak 6 ay üzerinde çalıştıkları kayıp dosyalarını incelerken şahısların o dönemde yakın çevresinde bulunanlar ve yaptıkları binlerce telefon görüşmeleri araştırıldı. Yapılan araştırmalar sonucu olaylar ile ilgili olarak 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden Serdar T. (37) ve A.Y. (51) gözaltına alınarak Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ancak ismi açıklanmayan diğer iki şüpheliden birinin yurt dışında olduğu diğerinin ise başka suçtan cezaevinde yattığı tespit edildi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan her iki şahıs çapraz sorgu ile çözülerek suçlarını itiraf ettiler. Serdar T. isimli şüpheli Nihat Şahin'in silahla öldürdükten sonra Gölcük Nuzhetiye Köyünde bir dere yakınına attığını, Mahmut Şahin'i ise İznik yolunda gömdüklerini ve aralarında husumet bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam olunan yargılamaya tutuklu sanık Serdar Topçu ve avukatı katıldı. Olayla ilgili son savunmasını yapan Serhat Topçu, "Nihat, benden para karşılığında birini öldürmemi istedi. Ben bunu red edince böyle bir olay yaşandı. Ben katil değilim, anlık bir tartışma sonrasında silah ateş aldı. Nihat'ı öldürmek için herhangi bir keşif ve plan yapmadım. beraatımı istiyorum" dedi.