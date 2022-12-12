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Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:43 Son Güncelleme: 12.12.2022 12:59

14 yıldır Mevlana’nın gölgesinde huzur içinde yatıyor

Hazreti Mevlana hayranı olan ve Müslüman olduktan sonra Konya'ya gömülmek istediğini vasiyet eden Fransız Profesör Eva De Vitray Meyerovitch'in naaşı ölümünden 9 yıl sonra 2008'de Konya'da defnedildi. Müslüman olduktan sonra "Havva" ismini alan kadın profesör, 14 yıldır Mevlana'nın gölgesinde yatıyor.

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14 yıldır Mevlana’nın gölgesinde huzur içinde yatıyor

Ünlü Fransız Profesör Eva De Vitray Meyerovitch, 1998 yılında Konya'da katıldığı bir konferansta, 'Beni öldükten sonra Konya'da Mevlana'nın gölgesine defnedin' diyerek vasiyette bulundu. Meyerovitch, daha sonra Müslüman olup 'Havva' adını aldı. 1999 yılında 90 yaşındayken hayatını kaybeden Meyerovitch'in cenazesi ailesi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te toprağa verildi.

Meyerovitch'in vasiyeti Konya Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri sayesinde yerine getirildi. Çocukları ile konuşup annelerinin vasiyetini anlatan yetkililer ölümünden 9 yıl sonra Fransız Profesörün naaşını Konya'ya getirdi. Eva De Vitray Meyerovitch'in naaşı 17 Aralık 2008 tarihinde kılınan cenaze namazının ardından Mevlana Türbesi'nin yanıbaşında bulunan Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ünlü Profesörün naaşı Konya'ya getirilmeseydi 1 yıl sonra mezar ücreti ödenmediği gerekçesiyle kemikleri ortak çukura atılacağı belirtildi.

EVA DE VİTRAY-MEYEROVİTCH KİMDİR?

Eva De Vitray-Meyerovitch, Fransız aristokrat bir ailenin çocuğu olarak 1909 yılında dünyaya geldi. Ünlü Profesör hukuk ve felsefe eğitimi aldıktan sonra çalışmalarını edebiyat, felsefe ve tasavvuf konuları üzerinde yoğunlaştırdı. Fransa'nın saygın bilim ve araştırma kurumu olan İlmi Araştırmalar Milli Merkezi (CNRS) üyesi olarak yöneticilik ve uzmanlık yapan, dünyanın birçok üniversitede ders ve konferanslar veren Eva De Vitray Meyerovitch Müslüman olduktan sonra Havva ismini almıştı.

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14 yıldır Mevlana’nın gölgesinde huzur içinde yatıyor
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