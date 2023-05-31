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Giriş Tarihi: 31.5.2023 16:29 Son Güncelleme: 31.5.2023 17:12

14 yıldır yeniliyor... Bahaneleri bitmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2009'dan bu yana girdiği seçimlerde 12. mağlubiyetini aldı. Her seçim sonrası CHP'liler dahil tüm Türkiye istifa açıklamasını bekledi. Ancak o istifa beklentilerine hep kayıtsız kaldı. Seçim hezimetlerini başarı olarak saydı, eleştireni ise partiden attı. Kimi zaman ise sandığa gitmeyen seçmeni suçladı. 2010'da, "AK Parti çöküyor" diyen Kılıçdaroğlu 1 yıl sonra, "Güçlenerek geliyoruz" dedi. Çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kaybettiği 2014 seçimlerinde tatilcileri suçladı. İhsanoğlu'nu kastederek siyasetin yeni, temiz bir ismi kazandığını söyledi. İhsanoğlu o günden sonra kayıplara karıştı. Son olarak 'Ben Kemal geliyorum' diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı iki turda da yenilmesine rağmen, "Yürüyüşümüz sürüyor buradayız" ifadelerini kullandı.

SABAH
14 yıldır yeniliyor... Bahaneleri bitmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 yıl boyunca girdiği tüm seçimlerde galibiyet yüzü göremedi. "Kazanamazsam istifa ederim" gibi iddialı sözler söyledi ancak her seçimin ardından yoluna devam etti. O kaybettikçe koltuğu sağlamlaştı. Kaybetmeyi 'yenilgi' olarak kabul etmeyen Kılıçdaroğlu, "oylarımızı artırıyoruz" diyerek istifa eleştirilerine kulak tıkadı.

BAŞARISIZLIK KABUL EDİLMEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk girdiği seçim 2009 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi oldu. AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş'a karşı yüzde 37 oy alarak seçimi kaybetti. Seçimin ardından "Başarısız değiliz. Oylarımızı artırdık" diyerek yenilgiyi kabul etmedi. Türkiye, 2010 yılında anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gitti. "Hayır" kampanyası yürüten Kılıçdaroğlu yüzde 57,88 Evet ve yüzde 42.12 Hayır sonuçlarıyla bir kez daha yenildi. Kılıçdaroğlu, "AK Parti çöküyor. Yüzde 42 iyi bir sonuç'' sözleriyle kendisini savundu.

KAZANAN 'KAYBEDEN' İLAN EDİLDİ

2011 Genel Seçimleri'nde yenilgiyi bir kez daha tattı. Seçim sonrası 'en yüksek oyu aldık' diyerek istifa etmeyeceğini söyledi. 3 yıl sonra yapılan yerel seçimlerde, yüzde 25'lik dilimden çıkamadı. İstifa sorularını ise "Geçiniz bunları. Güçlenerek geliyoruz" diyerek geçiştirdi. Ağustos 2014'te Türkiye ilk kez Cumhurbaşkanı seçmek için sandığa gitti. Ancak çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu, Erdoğan karşısında kaybetti. "Tatilciler, boykotçular ve diğer sandığa gitmeyen kesimler olmasaydı yüzde 51 oranını bulamayacaktı ve seçim ikinci tura kalacaktı. Bugün seçim olsa yine CHP'nin adayı olarak İhsanoğlu'nu gösterirdim. Türk siyaseti sayın İhsanoğlu gibi tertemiz bir ismi kazanmıştır" dedi.

İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLADI AMA...

Kılıçdaroğlu, bu yenilgiye rağmen kurultaya gitmek için bir gerekçe görmedi. 7 Haziran 2015'de genel seçim yapıldı. Seçim öncesi kaybederse istifa edeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin birinci parti olmasına rağmen seçimin kaybedenin AK Parti olduğunu öne sürdü.

KAYBETTİKÇE KAZANAN LİDER

1 Kasım'da yapılan erken seçimde Tayyip Erdoğan yine oyunu artırdı, Kılıçdaroğlu için ise değişen bir şey olmadı. 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda Kılıçdaroğlu, yüzde 51,41'lik Evet çıkan oy oranı karşısında, "Toplumun en az yüzde 50'si buna Hayır diyor" ifadeleriyle galibiyetini ilan etti. 24 Haziran seçimlerinde de kaybeden Kılıçdaroğlu, "Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir." açıklamasında bulundu.

SÖZLER TUTULMADI, PARTİLİ İSYANDA

2019 yerel seçimlerinin ardından başarılı bir noktaya ulaştıklarını öne süren Kılıçdaroğlu, "Verdiğimiz bütün sözleri tutacağız ve bu güveni tüm Türkiye'ye taşıyacağız" dedi. 14 ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde de kaybetti. Tüm gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız." dedi. Ancak istifa çağrıları gün geçtikçe artıyor.

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14 yıldır yeniliyor... Bahaneleri bitmedi
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