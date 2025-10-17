14 yıllık cinayet çözüldü: Kardeşini öldürüp gömmüş

Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolan Muharrem Kılınç'ın (50), kardeşi Ali Kılınç tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Kurbana ait kemikler boş bir evin zemininde yer altı görüntüleme cihazlarıyla bulundu. Odunpazarı kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Kılınç 2011'de kayboldu. İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri bir yıllık çalışma sonunda Muharrem Kılınç'ın, kardeşi Ali Kılınç (61) tarafından öldürülerek gömüldüğünü ortaya çıkardı. Yeraltı görüntüleme cihazı ve kadavra köpekleri yardımıyla kayıp Muharrem Kılınç'a ait kemikler, boş evde zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu. Şüpheli Ali Kılınç gözaltına alındı.