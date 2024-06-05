14 yıllık muhtardan skandal hareket! Rakibinin broşürlerini çalıp reklam yapmasını engelledi

Skandal olayın yaşandığı adres İstanbul oldu. Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi'nde 25 Mart günü muhtar adayı olan 14 yıllık muhtar Semra Ö, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi rakibi muhtar adayı olan Pınar İ.'nin broşürlerini büfede gördü.

MUHTAR ADAYI RAKİBİN BROŞÜRLERİNİ ÇALDI

Semra Ö. yanında bulunan Coşkun A. isimli kişiye rakibi Pınar İ.'ye ait masanın üzerinde bulunan el broşürlerinin yerini gösterdi. Coşun A. isimli kişi çevreyi kolaçan ettikten kısa bir süre sonra broşürleri çalıp kaçtı. Güvenlik kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen Pınar İ. şoka uğradı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Pınar İ, şüpheli Semra Ö. isimli kişiden savcılığa giderek şikayetçi oldu. Muhtar adayı Pınar İ. dilekçesinde, Semra Ö. isimli kişinin şu anki mahalle muhtarı olduğunu, yanındaki Coşkun A.'yı da mahalleden tanıdığını söyledi. Dağıttığı broşürlerin sürekli kaybolması üzerine büfe sahibin kendisini araması sonrası olayı öğrendiğini belirten Pınar İ, olay anına ait görüntüleri savcılığa sundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pınar İ, olayı gerçekleştiren Coşkun A. ve azmettiricisi muhtar adayı Semra Ö.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.