143 milyon liralık “Piramit” vurgunu… 50 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği Polisleri; bir holding ve holdinge bağlı şirketler aracılığıyla kurulmuş sisteme üye kazandırana "Komisyon" ve "Prim" adı altında haksız kazanç verildiğini tespit etti. Kurulan "Piramit" sistemine çok sayıda üye kazandıran kişilere ödül törenleri ile lüks araçlar verildiği ve sistemde üst kademede olan kişilerin yüksek miktarlarda haksız kazançlar sağladıkları saptandı. "Piramit Sistem" olarak tabir edilen sistemi kuran Süleyman A.'nın, eşi Sibel K.'nın 2021 yılında gasp edilmesi ve başından silahla vurularak öldürülmesi sonucunda intihar ettiği ifade edildi. Şirketin tek sahibi ve tek ortağı olan Süleyman A.'nın intiharının ardından sistemde aksaklıklar oluşmaya başlaması üzerine sisteme sözde üye kazandıran ve 143 milyon lira haksız kazanç sağlayan 71 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 dilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 50 kişi gözaltına alındı.