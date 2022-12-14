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Giriş Tarihi: 15.12.2022

145 günlük evlat nöbeti acı bitti

DHA
145 günlük evlat nöbeti acı bitti
Bartın'da, henüz 4 yaşındayken epilepsi hastalığına yakalanan Onur Yorgun'a (24), geçen nisan ayında götürüldüğü hastanede ise vertigo teşhisi kondu. Vertigonun beyinde yol açtığı hasar nedeniyle sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğü, refleks kaybı, uyuşma ve karıncalanmaya sebep olan, geçici felç hali yaratabilen GBS teşhisi konan Yorgun, kesin tedavisi olmayan ancak etkileri azaltılabilen nörolojik hastalığın tedavisi için Bartın'dan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Onur Yorgun, 100 bin kişide 1 görülen, nadir rastlanan hastalığı sebebiyle yoğun bakımda tedavi gördü. Ahmet Yorgun oğlu Onur'un tedavisi sırasında 145 gün boyunca hastanenin otoparkındaki otomobilinde kaldı. Bolu Valiliği durumdan haberdar olunca Ahmet Yorgun'un kalması için yer ayarladı.
Onur Yorgun, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yorgun'un, Bartın'ın Sipahiler köyüne getirilen cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen Ahmet Yorgun, gözyaşlarıyla, 3 çocuğunun en büyüğünün Onur olduğunu söyleyerek, "Benim hastane önünde beklediğim haberinin yapılmasından sonra devletimiz bize sosyal hizmetlerden yer buldu. Onların sayesinde diğer günlerimizi orada geçirdik. Tedavimiz devam etti ama sonuç alamadık ve hastalığa bağlı kalbine yenik düştü, 180'inci günde vefat etmiş oldu. 6 aydan beri Bolu'da İzzet Baysal'da tedavi gördük. Hocalarımızdan, valiliğimizden Allah razı olsun, sağ olsunlar, ilgilendiler" dedi.

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145 günlük evlat nöbeti acı bitti
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