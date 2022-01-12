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Giriş Tarihi: 13.1.2022

145 vefat 77 bin 722 yeni vaka

145 vefat 77 bin 722 yeni vaka
Türkiye'de dün 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 vaka tespit edildi, 145 kişi hayatını kaybetti, 42 bin 573 kişi iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde" ifadelerini kullandı. ANKARA

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145 vefat 77 bin 722 yeni vaka
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