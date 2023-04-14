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Giriş Tarihi: 14.4.2023 15:02 Son Güncelleme: 14.4.2023 15:22

147 milyon lira kamu zararına yol açan doktorlara operasyon: 14 gözaltı

İzmir polisi 4 ilde kamuyu 147 milyon TL zarara uğrattıkları iddiasıyla aralarında hastane sahibi ve 9 doktorun da yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı. 147 milyonluk kamu zararının bugüne kadar tespit en büyük tutar olduğu belirtildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
147 milyon lira kamu zararına yol açan doktorlara operasyon: 14 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Aliağa Mali Büro Amirliği ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', '213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve '3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçlarını işledikleri belirlenen kişilerle ilgili harekete geçti. Bugün, İzmir merkezli İstanbul, Manisa ve Şırnak'ta, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ARALARINDA HASTANE SAHİBİ DE VAR

Menemen ilçesindeki özel hastanede görev yapan veya ayrılıp başka kuruma geçen 9 doktor, 1 hastane sahibi ve 4 idari işler çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratıp haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca kamu zararı kapsamında, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olduğu da ifade edildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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147 milyon lira kamu zararına yol açan doktorlara operasyon: 14 gözaltı
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