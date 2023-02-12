Haberler Yaşam Haberleri 149. saatte bir mucize daha! Canlı yayında enkazdan böyle çıkartıldı
Giriş Tarihi: 12.2.2023 09:13 Son Güncelleme: 12.2.2023 09:31

149. saatte bir mucize daha! Canlı yayında enkazdan böyle çıkartıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken Hatay'dan bir mucize haberi daha geldi. 35 yaşındaki epilepsi hastası Mustafa Sarıgül, tam 149 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

149. saatte bir mucize daha! Canlı yayında enkazdan böyle çıkartıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler toplamda 10 ilde etkili olurken, büyük yıkıma yol açtı.

149. SAATTE MUCİZENİN ADI:

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken Hatay'dan bir mucize haberi daha geldi.

35 yaşındaki epilepsi hastası Mustafa Sarıgül, tam 149 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

İşte o anlar:

149. saatte bir mucize daha! Canlı yayında enkazdan böyle çıkartıldı | Video

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149. saatte bir mucize daha! Canlı yayında enkazdan böyle çıkartıldı
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