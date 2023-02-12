İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler toplamda 10 ilde etkili olurken, büyük yıkıma yol açtı.
35 yaşındaki epilepsi hastası Mustafa Sarıgül, tam 149 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
İşte o anlar:
149. saatte bir mucize daha! Canlı yayında enkazdan böyle çıkartıldı | Video