15 aylık Hicran'ın ölümüne neden olmuştu! "TIR yansaydı, devrilseydi de yeğenim Hicran'a bir şey olmasaydı"

Mardin'deki olay, dün akşam saatlerinde, Artuklu ilçesi kırsal Kumlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Mehmet B., plakası öğrenilemeyen ve yeni aldığı TIR'ını evinin önüne park etmek isterken, bu sırada dışarıda olan akrabasının kızı Hicran Bozkurt, aracın altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle, Mehmet B., TIR'ı durdurdu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Hicran, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Hicran bebeğin cansız bedeni, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Kumlu Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
"BU VİCDAN AZABI BANA YETER"
Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet B., jandarmadaki işlemleri sonrası, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sürücü Mehmet B.'nin, jandarmadaki ifadesinde çok üzgün olduğunu, vicdan azabı çektiğini belirterek, "Hicran, arabanın arka tarafında değil de yan tarafında kör nokta denilen yerde kaldığı için orada olabileceğini hiç fark etmedim.