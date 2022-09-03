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Giriş Tarihi: 3.9.2022

15 aylık yaşamında 3 kez kalp krizi geçirdi

15 aylık yaşamında 3 kez kalp krizi geçirdi
Antalya'da SMA hastası olan ve 3 kez kalp krizi geçiren 15 aylık Aybars Karadağ, 9 cihaza bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Antalya'da 15 ay önce dünyaya gelen Aybars Karadağ 2 aylıkken kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma alınan Aybars'ın 3 aylıkken SMA testi pozitif çıktı. 3.5 aylıkken trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) yapıldı. Yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada 6 aylıkken ikinci kez kalp krizi geçiren Aybars, 15 dakika sonra hayata döndürüldü. Aybars bebek, 13 aylıkken üçüncü kez kalp krizi geçirdi. Annesinin kalp masajı yapması sayesinde hayata tutunan Aybars bebek, 9 cihaza bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Anne Serap Karadağ, "Cihazları yaşından büyük. Üç kez kalp krizi geçirmiş bir bebek. Ne kadar dayanırız bilmiyoruz. Doktor, dördüncü kalp krizini atlatamayacağını söylüyor. El ele verirsek Aybars ilacına kavuşur. Sadece oğlumun yaşamasını, nefes almasını istiyorum. Herkesten destek bekliyorum" dedi.

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15 aylık yaşamında 3 kez kalp krizi geçirdi
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