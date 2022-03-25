Haberler Yaşam Haberleri 15 bin 303 yeni vaka, 68 vefat
Giriş Tarihi: 26.3.2022

15 bin 303 yeni vaka, 68 vefat

15 bin 303 yeni vaka, 68 vefat
TÜRKİYE'DE dün 288 bin 140 Kovid- 19 testi yapıldı, 15 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı. 68 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 18 bin 965 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.07 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 733 bin 931 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. ANKARA

EN ÇOK OKUNANLAR

Tevfik Göksu, İBB'nin zam oyununu tablolarla anlatarak ifşa etti: Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü
Roketsan'dan dikkat çeken paylaşım: Nokta vuruş yeteneği! İşte TRG-230 füzesinin özellikleri...
Son dakika | Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşünde çok net S-400 yanıtı: Bunların bütün işi ortalığı karıştırmak...
Rusya Ukrayna savaşı bitmeden yeni gerilim! Çin'den gözdağı: Tayvan, Ukrayna değildir
Türkiye'nin 57. Havalimanı açıldı! Başkan Erdoğan: Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz
Millet İttifakı'nda adaylık oyunları! CHP'li Muhittin Böcek'ten Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz...
Rusya'dan sahada kritik kayıp: Ukrayna dünya medyasına son dakika duyurdu!
Son dakika! Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı 20 oldu: Silahı kullananlar gözaltında
ABD'li vakıf Ruşen Çakır ve Hasan Cemal’i fonlamaya devam ediyor! İşte Türkiye'de fonlanan kuruluşlar
ARKADAŞINA GÖNDER
15 bin 303 yeni vaka, 68 vefat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA