15 Bin Öğretmen Ataması 2025: MEB öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte kılavuz

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreçte yeni aşamaya geçildi. Sözlü sınav süreci ve itirazların tamamlanmasının ardından, öğretmen ataması tercih ve atama kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercih işlemlerini belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda yapacak. Öğretmen atamaları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirilecek. İşte öğretmen ataması tercih tarihleri, başvuru ekranı ve detaylı bilgiler…
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı sürecinde tercih dönemi başlıyor. Başvuru ve sınav aşamalarının tamamlanmasının ardından, öğretmen adaylarının merakla beklediği tercih ve atama kılavuzu yayımlandı. Buna göre öğretmen adayları, tercih başvurularını 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek.
Adaylar tercih işlemlerini e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Tercihler tamamlandıktan sonra atamalar 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.
15 bin öğretmen atamasında tercihler 17 Kasım Cuma günü başlayacak ve 21 Kasım Salı günü sona erecek. Bu tarihler arasında sisteme giriş yapan adaylar, tercih ekranı üzerinden en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak.
Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce **"2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu"**nu dikkatle incelemeleri öneriliyor.
Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen ataması sonuçlarını 24 Kasım 2025 Öğretmenler Gününde açıklayacak. Atama sonuçları açıklandığında, adaylar hangi okula yerleştirildiklerini yine elektronik ortamda öğrenebilecekler.
Ataması yapılan öğretmenlerin 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlamaları planlanıyor.
2025 yılı 15 bin öğretmen atama süreci takvimi şu şekilde ilerleyecek:
Tercih başvuruları: 17–21 Kasım 2025
Atama sonuçları: 24 Kasım 2025
Göreve başlama tarihi: 19 Ocak 2026