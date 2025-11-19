15 bin öğretmen ataması ne zaman? Bakan Tekin’den açıklama! 2025 MEB atama takvimi ile sözleşmeli öğretmenlerin görev tarihi

Milli Eğitim Bakanlığının geçtiğimiz aylarda duyurduğu 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. Yapılan mülakatların ardından, adaylar için tercih süreci resmen başladı. Tercihlerin önümüzdeki günlerde tamamlanmasıyla birlikte, öğretmen adayları hayallerine kavuşacakları atama sonuçlarının açıklanacağı ve görevlerine başlayacakları günün takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2025 öğretmen atama ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alım sürecinin önemli adımları ve tarihleri şu şekilde:
Tercih Süreci Devam Ediyor
Tercih Başlangıç Tarihi: 15 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için adaylar, 17 Kasım tarihinden itibaren tercih yapmaya başladı.
Tercih Bitiş Tarihi: Tercih işlemleri, 21 Kasım tarihinde saat 16.00'da sona erecek.
Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasına ilişkin soruyu şöyle cevapladı:
"2024 KPSS sınavı ile KPSS artı mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibariyle yapmış olacağız. Biliyorsunuz; KPSS puanı artı mülakatlarla beraber aday arkadaşlarımızın notları açıklanmıştı. Şimdi tercihlerini alıyoruz. 24 Kasım'da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş olacak ve atamalarını yapmış olacağız"