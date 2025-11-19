15 bin öğretmen ataması ne zaman? Bakan Tekin’den açıklama! 2025 MEB atama takvimi ile sözleşmeli öğretmenlerin görev tarihi

Milli Eğitim Bakanlığının geçtiğimiz aylarda duyurduğu 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. Yapılan mülakatların ardından, adaylar için tercih süreci resmen başladı. Tercihlerin önümüzdeki günlerde tamamlanmasıyla birlikte, öğretmen adayları hayallerine kavuşacakları atama sonuçlarının açıklanacağı ve görevlerine başlayacakları günün takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2025 öğretmen atama ne zaman?