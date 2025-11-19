Haberler Yaşam Haberleri 15 bin öğretmen ataması ne zaman? Bakan Tekin'den açıklama! 2025 MEB atama takvimi ile sözleşmeli öğretmenlerin görev tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev almak isteyen binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama takvimi için kritik bir süreç başladı. Bakanlık tarafından duyurulan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri alınırken gözler atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe ve öğretmenlerin görevlerine başlayacağı güne çevrildi. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte Bakan Yusuf Tekin'in açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığının geçtiğimiz aylarda duyurduğu 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için geri sayım başladı. Yapılan mülakatların ardından, adaylar için tercih süreci resmen başladı. Tercihlerin önümüzdeki günlerde tamamlanmasıyla birlikte, öğretmen adayları hayallerine kavuşacakları atama sonuçlarının açıklanacağı ve görevlerine başlayacakları günün takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2025 öğretmen atama ne zaman?

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alım sürecinin önemli adımları ve tarihleri şu şekilde:

Tercih Süreci Devam Ediyor

Tercih Başlangıç Tarihi: 15 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için adaylar, 17 Kasım tarihinden itibaren tercih yapmaya başladı.

Tercih Bitiş Tarihi: Tercih işlemleri, 21 Kasım tarihinde saat 16.00'da sona erecek.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği atama 15 bin öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı tarih, MEB takvimiyle netleşti.

Öğretmen ataması sonuçları, tercihler bittikten kısa bir süre sonra, 24 Kasım Öğretmenler Gününde resmi törenle gerçekleşecek.

15 BİN ÖĞRETMEN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

BAKAN YUSUF TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasına ilişkin soruyu şöyle cevapladı:

"2024 KPSS sınavı ile KPSS artı mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibariyle yapmış olacağız. Biliyorsunuz; KPSS puanı artı mülakatlarla beraber aday arkadaşlarımızın notları açıklanmıştı. Şimdi tercihlerini alıyoruz. 24 Kasım'da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş olacak ve atamalarını yapmış olacağız"

