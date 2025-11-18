15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 2025: e-Devlet ile MEB sözleşmeli öğretmen başvuruları nereden ve nasıl gerçekleştiriliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih ve atama kılavuzu ışığında adayların merak ettiği konular netlik kazandı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları 17- 21 Kasım tarihlerinde alınıyor. Tercih sonuçları ise 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilan edilecek. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar;