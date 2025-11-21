15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ BUGÜN SONA ERİYOR! MEB öğretmen atamaları ne zaman?

MEB'in 15 bin sözleşmeli öğretmen alım sürecinde, ilk aşamayı başarıyla geçen adaylar için tercih süreci geçtiğimiz günlerde başladı. Adaylar, atama tercihlerini yaparak kariyerlerinin en önemli adımını attılar. Tüm dikkatler, tercihler bittikten sonra sonuçların ilan edileceği ve öğretmenlerin görev yerlerini öğreneceği o anlamlı güne çevrildi. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları ve MEB takvimine göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kritik tarihler şöyle:
Başlangıç Tarihi: 15 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için adaylar, 17 Kasım tarihinden itibaren tercih yapmaya başlamıştır.
Bitiş Tarihi: Tercih işlemleri, 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 16.00'da sona erecektir. Öğretmen adaylarının, bu tarihe kadar tercihlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Bakan Yusuf Tekin, atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi bizzat duyurdu:
15 bin öğretmen ataması sonuçları, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, yani Öğretmenler Günü'nde resmi bir törenle gerçekleştirilecek.
Bakan Tekin, "24 Kasım'da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş olacak ve atamalarını yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.
Ataması yapılan adayların, atama sonrası güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin tamamlanmasının ardından görevlerine başlama tarihi de belli oldu:
Göreve Başlama Tarihi: Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler, 19 Ocak 2026 tarihinde yeni görev yerlerinde ders başı yapacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasına ilişkin soruyu şöyle cevapladı:
"2024 KPSS sınavı ile KPSS artı mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibariyle yapmış olacağız. Biliyorsunuz; KPSS puanı artı mülakatlarla beraber aday arkadaşlarımızın notları açıklanmıştı. Şimdi tercihlerini alıyoruz. 24 Kasım'da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş olacak ve atamalarını yapmış olacağız"