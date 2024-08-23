15 bin yabancı YİMER’İ kullanarak kurtuldu

Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 157'nin faaliyete başladığı 2015 yılından itibaren geçen 9 yıl süresince önemli çalışmalara yürütmeye devam ediyor. YİMER 157, göç yönetimi anlayışından hareketle insan ticareti, aile içi şiddet ve göçmen kaçakçılığı da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan mağdur olanları kurtarmada aktif rol oynuyor. Kişilerin çağrılarına hızlıca yanıt veriliyor ve konum bilgileri hemen kolluk birimleriyle paylaşılıyor. YİMER'in hafta içi 08.00-18.00 saatleri arasında bilgi hattı olarak, acil yardım hattı olarak ise 7/24 hizmet sunuyor. YİMER 157'nin "En İyi Acil Servis Hizmetleri" kategorisinde 9 uluslararası ödül kazanırken Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinde hizmet veriyor.

15 BİN YABANCI VATANDAŞ YİMER'İ KULLANARAK KURTULDU

YİMER 157'nin acil durumlar için 7 gün 24 saat anlayışına uygun şekilde hizmet sunduğunu aktaran Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, "Acil durumlarda, 1 tuşuna basarak doğrudan yardım hattına geçilebiliyor. Bu kişilerin çağrılarına hızlıca yanıt veriliyor ve konum bilgileri hemen kolluk birimleriyle paylaşılıyor. YİMER 157 ve kolluk birimleri koordinasyonunda 909 acil yardım çağrısı alındı. Bugüne kadar 15 bin 619 kişi, bu merkez aracılığıyla kurtarıldı. Bu yıl içinde ise acil yardım hattı çağrıları üzerinden 231 kişinin kurtarıldı. 9 yıl içerisinde ise; 23 milyon 106 bin 62 çağrı alındığının" bilgisini paylaştı.

Yabancıların kanunlara uygun olarak Türkiye'ye gelmesi, kalması ve ayrılması gerektiğinin altını çizen Toros, yabancılarla Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda ve mevzuata uygun şekilde süreklilik arz eden bir iletişim kurmayı istediklerini kaydetti.

4 MİLYON 425 BİN YASAL SIĞINMACI

Yabancıların Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını belirten Toros, bu hareketliliğin hukuka uygun gerçekleşmesini istediklerini vurguladı. Toros, 1 milyon 104 bin 353'ü eğitim, sağlık, turizm ve çalışma gibi nedenlerle Türkiye'ye gelip ikamet izniyle kalanlar ve ülkesini terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığınanlarla birlikte toplam 4 milyon 425 bin 230 yasal kalış hakkı olan yabancı bulunduğunu söyledi.

TÜRKİYE'Yİ 56 MİLYON YABANCI ZİYARET ETTİ

Öte yandan, Toros 2023 yılında Türkiye'ye gelen yurt dışı ziyaretçi sayısının 56 milyon 693 bin 837 olduğunu belirtti. YİMER 157'ye en fazla ikamet izni konularında bilgi talebi geldiğini, ayrıca uluslararası öğrenciler için YÖK ile protokol çerçevesinde öğrencilere, yabancı temsilcilerine doğrudan bağlanabilme imkanı sunulduğunu ifade etti.

Başkan Atilla Toros, şunları kaydetti: "Göç İdaresi Başkanlığı olarak, ülkemizin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerine daha hızlı ulaşmasına katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. YÖK ile yaptığımız protokol bir milattır. Bu kapsamda YİMER 157'yi arayan uluslararası öğrenciler, YİMER 157'yi aradıktan sonra 2'yi tuşlayarak doğrudan kendi konusuyla ilgili olarak yabancı temsilcisine bağlanabilmektedir."